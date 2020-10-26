Leicester City, Arsenal deplasmanda 3 puanı aldı

Leicester City, Premier Lig’in 6. haftasında Arsenal’i Jamie Vardy’nin 80. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Roma’dan İngiliz ekibine kiralanan Milli futbolcumuz Cengiz Ünder oyuna girdikten 5 dakika sonra asistini yaptı ve galibiyette pay sahibi oldu.

Bu skorun ardından Arsenal, 6 maç sonunda 9 puanda kaldı. Leicester ise 12 puana yükseldi ve zirveyle farkı 1 puana indirdi. Öte yandan Jamie Vardy, Arsenal’e karşı oynadığı 12 maçta 11 gollük de harika bir istatistik yakaladı.