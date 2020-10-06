Ümit Milli Takım, İngiltere maçı hazırlıklarına başladı

26 mins önce
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Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 13 Ekim Salı günü İngiltere U21 Milli Takımı ile İngiltere’de oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan antrenman top oyunu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yarı sahada üç takımla oynanan minyatür kale maçla devam eden antrenman taktik çalışmayla son buldu.Ümit Milli Takım yarın yapacağı antrenmanla İngiltere maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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