Zlatan Ibrahimovic’in koronavirüs testi pozitif çıktı

8 hours önce
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Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Milan’ın yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic koronavirüse yakalandı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Bodo Glimt maçı öncesi yapılan PCR testinin ardından İsveçli golcünün sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

DİĞER FUTBOLCULAR VE PERSONELİN SONUCU NEGATİF

Milan’ın ilgili makamları konu ile ilgili bilgilendirdiği ve Ibrahimovic’in evinde karantinaya alındığı kaydedildi.

Dev ekibin diğer futbolcuları ve personeline de test yapıldığı ve sonuçların negatif çıktığı aktarıldı.

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