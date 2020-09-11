Arda Turan, 9 yıl aradan sonra Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıkacak

Arda Turan yaz transfer döneminde yuvasına döndü. Turan, 6 Ağustos’ta Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayarak çok sevdiği takımına kavuşmuş oldu.

33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Gaziantep FK maçı ile birlikte sarı-kırmızılı formayı tekrar terletecek.

Arda, Galatasaray ile son resmi maçına 20 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da oynanan Konyaspor karşısında çıkmıştı. Başarılı futbolcu o yaz 13 milyon euro bonservis bedeli ile İspanya’nın Atletico Madrid takımına transfer oldu. 2015-2016 sezonu yazında dünya devi Barcelona, yıldız futbolcuyu 34 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattı. 33 yaşındaki futbolcu son olarak da Medipol Başakşehir’de forma giydi.

GALATASARAY’LA 189 MAÇA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı forma ile son resmi karşılaşmasına 20 Mayıs 2011 tarihinde çıkan Arda Turan, Gaziantep FK müsabakası ile birlikte 3 bin 403 gün sonra tekrar resmi bir maçta Galatasaray formasını terletecek. Galatasaray ile daha önce 189 resmi maçta görev alan Turan, 44 kez rakip fileleri havalandırmıştı.