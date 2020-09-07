Sinirlenip vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi

3 hours önce
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ABD’nin New York kentinde düzenlenen ABD Açık Tenis Turnuvası’nın 7. gününde 4. tur karşılaşmalarına devam edildi.

Kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, İspanyol Pablo Carreno Busta ile korta çıktı.

DİSKALİFİYE EDİLİNCE RAKİBİ ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Karşılaşmanın ilk setinde rakibine 6-5 yenik durumda olan Djokovic’in sinirlenip rastgele vurduğu top çizgi hakeminin boğazına isabet etti. Bunun üzerine 33 yaşındaki tenisçi diskalifiye edilirken, Busta çeyrek finale yükseldi.

Bunun yanı sıra 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, İspanyol rakibi Alejandro Davidovich Fokina’yı 1 saat 34 dakika süren karşılaşmada 6-2, 6-2 ve 6-1’lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan diğer isim oldu.

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