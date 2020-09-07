Sinirlenip vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi
ABD’nin New York kentinde düzenlenen ABD Açık Tenis Turnuvası’nın 7. gününde 4. tur karşılaşmalarına devam edildi.
Kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, İspanyol Pablo Carreno Busta ile korta çıktı.
DİSKALİFİYE EDİLİNCE RAKİBİ ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
Karşılaşmanın ilk setinde rakibine 6-5 yenik durumda olan Djokovic’in sinirlenip rastgele vurduğu top çizgi hakeminin boğazına isabet etti. Bunun üzerine 33 yaşındaki tenisçi diskalifiye edilirken, Busta çeyrek finale yükseldi.
Bunun yanı sıra 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, İspanyol rakibi Alejandro Davidovich Fokina’yı 1 saat 34 dakika süren karşılaşmada 6-2, 6-2 ve 6-1’lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan diğer isim oldu.