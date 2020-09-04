Lionel Messi Barcelona’da kalıyor

Barcelona’nın 33 yaşındaki Arjantinli yıldızı Lionel Messi, futbol kariyerine Katalan ekibinde devam edeceğini duyurdu.

Messi’nin açıklamalarından satır başları:

”Barcelona’da mutlu değildim ve ayrılmak istedim. Buna rağmen hiçbir şekilde ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığa düşmemek için kulüpte kalmaya karar verdim. Kulüp başkanı Bartomeu liderliğindeki kulübün yönetimi tam bir felaket.”

“Benim için çok zor bir yıl oldu. Antrenmanlarda, maçlarda ve soyunma odasında çok acı çektim.

Başkan sürekli bana sezon sonunda gitmek isteyip istemediğim konusunda karar verebileceğimi söyledi ama sözünü tutmadı.”

“Barcelona’da devam edeceğim. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben her zaman kazanmak isteyen biriyim. Kaybetmeyi sevmiyorum ve kendim için en iyisini istiyorum.”

“Şu anda yeni bir teknik direktörümüz var. Koeman. Yeni fikirleri var. Bu güzel bir şey ama önemli olan, takımın buna vereceği yanıt. Bizler, Barcelona’yı en üst seviyeye taşımalıyız.