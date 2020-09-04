Lionel Messi Barcelona’da kalıyor

Arjantinli yıldız Lionel Messi, İspanyol ekibi Barcelona'da kalacağını açıkladı.

1 hour önce
0 84 Bir dakikadan az

Barcelona’nın 33 yaşındaki Arjantinli yıldızı Lionel Messi, futbol kariyerine Katalan ekibinde devam edeceğini duyurdu.

Messi’nin açıklamalarından satır başları:

”Barcelona’da mutlu değildim ve ayrılmak istedim. Buna rağmen hiçbir şekilde ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığa düşmemek için kulüpte kalmaya karar verdim. Kulüp başkanı Bartomeu liderliğindeki kulübün yönetimi tam bir felaket.”

“Benim için çok zor bir yıl oldu. Antrenmanlarda, maçlarda ve soyunma odasında çok acı çektim.

Başkan sürekli bana sezon sonunda gitmek isteyip istemediğim konusunda karar verebileceğimi söyledi ama sözünü tutmadı.”

“Barcelona’da devam edeceğim. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben her zaman kazanmak isteyen biriyim. Kaybetmeyi sevmiyorum ve kendim için en iyisini istiyorum.”

“Şu anda yeni bir teknik direktörümüz var. Koeman. Yeni fikirleri var. Bu güzel bir şey ama önemli olan, takımın buna vereceği yanıt. Bizler, Barcelona’yı en üst seviyeye taşımalıyız.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.