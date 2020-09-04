Trabzonspor’dan Alpaslan Öztürk hamlesi

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında Göztepe’nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk’ü listeye aldı.

Geçtiğimiz sezon İzmir ekibinde başarılı bir performans sergileyen ve ligde çıktığı 24 maçta 7 gol atan 27 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor, Göztepe ile masaya oturacak.

Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Öztürk için bordo-mavili takım, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile bonservis pazarlığına oturacağı, şartların elvermesi durumunda başarılı savunmacı ile sözleşme imzalamayı hedefledikleri öğrenildi.