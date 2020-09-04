Van de Beek resmen Manchester United’da

2 hours önce
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Premier Lig’in dev takımlarından Manchester United, Ajax’ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek’i transfer ettiğini resmen duyurdu.

Kırmızı şeytanlar, resmi sitesi üzerinde anlaşmanın gerçekleştiğini açıklarken beş yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı. Manchester United’ın bir yıl opsiyonu da bulunuyor.

İmzanın ardından konuşan Van de Beek, “Böylesine muhteşem bir geçmişe sahip bir kulübe katılmanın ne kadar inanılmaz bir fırsat olduğunu açıklayamam. Ajax’taki herkese teşekkür ederim.

Orada büyüdüm ve her zaman kulüp ile özel bir bağım olacak. Artık kariyerimde bir sonraki adımı atmaya ve en üst seviyede performans göstermeye hazırım ve Manchester United’dan daha yüksek bir standart yok” ifadelerini kullandı.

 

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