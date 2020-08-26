TTFF’nin 2020-2021 yılı ana sponsoru Falyalı Group oldu

5 hours önce
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Halil Falyalı ve Osman Ercen
Türk Toplumu Futbol Federasyonu 2020-2021 yılın dev ana sponsoru Falyalı Group oldu.
Kıbrıs’ın önde gelen yardımsever iş insanlarından Halil Falyalı yaptığı yardımlar ile halkın büyük sevgisini kazandı. Falyalı, Londra da yaşayan vatandaşlarınıda unutmadı ve Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu’na iki yıllık süre için Ana Sponsor oldu.Verilen bilgiye göre TTFF’nin 44 yıllık tarihinde Falyalı Group en büyük sponsor olarak tarihe geçti.
Sponsorluk sonrasında TTFF Başkanı Osman Ercen şöyle konuştu;
44 yılını dolduran Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanı olarak iş insanı Halil Falyalı’ya yönetim kurulum ve şahsım adına çok teşekkür ederim. TTFF 1.Lig , 2.Lig ve Veteranlar Ligleri için yapmış olduğu destek ve katkı bizler için çok büyük önem taşımaktadır. İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşlarına desteğini sürdüreceğini her platformda ifade eden Sayın Halil Falyalı ile yakın ilişkilerimiz önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir.
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