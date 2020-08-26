TTFF’nin 2020-2021 yılı ana sponsoru Falyalı Group oldu

Türk Toplumu Futbol Federasyonu 2020-2021 yılın dev ana sponsoru Falyalı Group oldu.

Kıbrıs’ın önde gelen yardımsever iş insanlarından Halil Falyalı yaptığı yardımlar ile halkın büyük sevgisini kazandı. Falyalı, Londra da yaşayan vatandaşlarınıda unutmadı ve Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu’na iki yıllık süre için Ana Sponsor oldu.Verilen bilgiye göre TTFF’nin 44 yıllık tarihinde Falyalı Group en büyük sponsor olarak tarihe geçti.

Sponsorluk sonrasında TTFF Başkanı Osman Ercen şöyle konuştu;