Avrupa’nın en büyüğü Bayern Münih

4 hours önce
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, Fransa ekibi PSG ile Almanya temsilcisi Bayern Münih arasında Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Luz Stadı’nda oynanan maçla belli oldu.

Şampiyonlar Ligi 2019-2020 finalinin İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmayı Bayern Münih, 59. dakikada Coman’ın attığı golle 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürdü

Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında turnuvada zirveye çıkan Bayern Münih, 11. finalinde aynı başarıyı 6. kez tekrarladı. Almanya ekibi, bu başarısıyla Real Madrid (13) ve Milan’ın (7) ardından Şampiyonlar Ligi Kupası’nı en çok kazanan takımlar listesinde 3. sırayı Liverpool ile paylaştı.

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