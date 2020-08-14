Chelsea’den ayrılan Willian Arsenal’de

5 hours önce
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İngiltere ekibi Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız Willian’ı kadrosuna kattı.

Willian’ın adı birçok takımla anılyordu. Brezilyalı kanat oyuncusu kariyerini Londra’da sürdürmeye devam edecek.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Willian’ın farklı pozisyonlarda oynayabilen tecrübeli bir futbolcu olduğunu belirterek, “Bizim için gerçekten fark yaratabilecek bir oyuncu olduğuna inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Kariyerine ülkesinin Corinthians takımında başlayan Willian, daha sonra transfer olduğu Shakhtar Donetsk’te 4 lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Chelsea’nin 2013 yılında Rusya’nın Anji takımından kadrosuna kattığı Willian, Londra ekibinde 339 karşılaşmada 63 gol atarken, 2 lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.

Brezilyalı futbolcu, Arsenal’da 12 numaralı formayı giyecek.

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