UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde ingiliz ekibi Manchester United, Kopenhag ile Almanya’nın Köln kentinde karşılaştı.

Kopenhag’ı uzatma dakikalarında Bruno Fernandes’in golüyle 1-0 mağlup eden Manchester United, yarı finale yükseldi.

Normal süresi 0-0 sona eren mücadelenin 95. dakikasında Portekizli yıldızı Bruno Fernandes’in penaltı golüyle öne geçen Manchester United, kalan bölümde skoru korumasını bildi ve son dört takım arasına adını yazdırdı.

13 kurtarış yapan Kopenhag kalecisi Karl-Johan Johnsson, 2009 yılından beri Avrupa Ligi’nde bir maçta en çok kurtarış yapan isim olarak dikkat çekti.

Manchester United, yarı finalde Wolverhampton-Sevilla eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.