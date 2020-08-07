Premier Lig: Yeni sezonda oyuncu değişikliği hakkı 3 olacak

7 hours önce
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İngiltere Premier Lig kulüpleri, yeni sezonda oyanancak olan maçlarda 3 oyuncu değişikliği yapılmasını kararlaştırdı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig kulüpleri, 5 oyuncu değişikliği hakkının 2020-2021 sezonunda devam etmemesi yönünde oy birliğiyle karar aldı.

Buna göre gelecek sezon takımlara geçmiş yıllarda olduğu gibi bir maçta 3 oyuncu değişikliği hakkı verilecek. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle liglerde 2020-2021 sezonu sonuna kadar 5 oyuncu değişikliği hakkı uygulanabileceğini duyurmuştu.

Salgın sebebiyle martta askıya alınan Premier Lig karşılaşmaları, haziranda yeniden başladıktan sonra takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilerek oynanmıştı.

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