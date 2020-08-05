Arda Turan 9 yıl sonra Galatasarayda

19 hours önce
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Arda Turan

Arda Turan yuvasına geri döndü. Devre arası Başakşehir’den ayrılan ancak sarı-kırmızılı yönetimden veto yediği için Galatasaray’a imza atamayan yıldız futbolcu, sonunda muradına erdi.

Yaklaşık 6 aydır bireysel olarak antrenmanlara devam eden Arda Turan sarı-kırmızılı takımla anlaştı. Fatih Terim’in ısrarla istediği 33 yaşındaki isim, yeni sezonda Galatasaray’ın başarısı için ter dökecek.

Transfer önümüzdeki günlerde borsaya bildirilecek. Sarı-kırmızılılar ile 1+1 yıllık anlaşmaya varan Arda Turan, 66 numaralı formayı giyecek ve maç başı 20 bin TL alacak.

Türk Telekom Stadyumu’nda yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile bir araya gelen yıldız futbolcu, daha sonrasında yöneticiler ile birlikte başkan Mustafa Cengiz’i evinde ziyarete gitti..

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