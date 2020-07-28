İngiltere’de yılın teknik direktörü Jurgen Klopp

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jurgen Klopp, bu yıl Manchester United’ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson adına verilen yılın teknik direktörü kupasını almaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, kendisinin ve takımının başarısındaki katkılarından dolayı Liverpool taraftarlarına teşekkür etti.