Arsenal kazandı, Watford Premier Lig’den düştü

4 hours önce
0 7 Bir dakikadan az

İngiltere Premier Lig’in son hafta karşılaşmasında ligde kalma mücadelesi veren Watford, Emirates Stadı’nda Arsenal’e konuk oldu.

Ligde iddiası bulunmayan Arsenal, 5 ile 33. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ve Kieran Tierney’in 24. dakikada attığı gollerle 3-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısı, Watfordlu Troy Deeney’in 43. dakikada penaltıdan attığı golle 3-1 tamamlandı. Watford, 66. dakikada Danny Welbeck’in golüyle farkı 1’e indirdi, maç bu skorla bitti.

Watford, bu skorla Premier Lig 2019-2020 sezonunda küme düşen son takım oldu.

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