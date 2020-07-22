Hakan Çalhanoğlu İtalya’yı sallamaya devam ediyor

5 days önce
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Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya’da şov yapmaya devam ediyor. 

Çalhanoğlu, önceki gün 34. hafta mücadelesinde Milan’ın, Bologna’yı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Son iki maçta 2 gol ve 3 asistle yıldızlaşan Milli futbolcuya İtalyan basını övgüler yağdırdı.

İtalyan gazete, Hakan Çalhanoğlu’nun maç performansını, “Yakalanamaz. Skoru 2-0’a getiren golü attı. Milan’ın en güzel ve zekice hazırlanmış tüm ataklarında o var” sözleriyle yorumladı. La Gazzetta dello Sport da Hakan’a 7.5 ile maçın en yüksek notunu verirken, “Attığı gol, atletik olmasının ve pozisyon takipçiliğinin bir ödülü” yorumunu yaptı.

Hakan Çalhanoğlu 25 milyon euro

İtalyan basınının övgüler yağdırdığı milli futbolcuyla ilgili La Gazzetta dello Sport gazetesi de flaş bir habere yer verdi.

Pandemi sonrası büyük bir çıkışa geçen Milan’ı analiz ettiği haberde Çizme ekibinin piyasa değerinin 261 milyon euro’ya yükseldiğini yazarken Hakan içinse 25 milyon euroluk bir fiyat biçti. 26 yaşındaki Çalhanoğlu’nun Milano deviyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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