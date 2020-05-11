İngiltere’de 1 Hazirandan itibaren futbol maçlarının oynanmasına yeşil ışık

14 hours önce
0 58 1 dakikada oku

Hükümet, Premier Lig’in 1 Haziran’dan sonra devam edebilmesi için yeşil ışığı yaktı. Sıra kulüplerin dönüş için nihai kararı almasında. Fakat bazı anlaşmazlıklar da var.

Buna göre 1 Haziran’a kadar seyircili ya da seyircisiz tüm spor organizasyonları yasak olmaya devam edecek fakat bu tarihten itibaren seyircisiz olmak kaydıyla sportif ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesine izin verilecek.

Boris Johnson liderliğindeki hükümet, karantina tedbirlerinin aşamalı bir şekilde gevşetilmesiyle ilgili son yönergeyi kamuoyuyla paylaştı. Buna göre sportif ve kültürel etkinlikler üzerindeki yasak 1 Haziran’dan itibaren, bazı şartlara bağlı olarak, kaldırılacak. Bu şartların başında ‘sosyal mesafe kurallarıyla uyumlu hareket etme’ var.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıda olan Premier Lig’de kulüpler sezonun tamamlanmasını istiyorlar fakat maçların tarafsız sahada oynanması konusunda bir anlaşmazlık söz konusu.

Kesin tarihe Premier Lig kulüpleri karar verecek

Polis ve kamu sağlığı görevlileri, maçların şehir merkezlerinden uzakta bulunan 8 ila 10 stadyumda tarafsız saha statüsünde oynanmasının daha güvenli olacağını düşünüyorlar. Fakat ligin alt sıralarındaki takımlar, seyircisiz şartına rağmen, kalan maçları iç sahada oynama avantajından vazgeçmek istemiyorlar.

Aston Villa, Brighton ve West Ham United’ın başı çektiği altı kulüplük bir grup, ligin kalan haftalarının tarafsız sahalarda oynanmasını istemiyor ve müsabakaları normal program dahilinde kendi evlerinde oynayacakları maçlarla tamamlamayı talep ediyor. Kulüpler, bunun gerçekleşmemesi durumunda, liglerin bu haliyle tescil edilmesinden ve bu sezon için küme düşmenin olmamasından yanalar.

Ligde yer alan 20 kulüp, 11 Mayıs Pazartesi günü bir telekonferans ile bir araya geldiler. Bu toplantıdan kesin bir geri dönüş tarihi çıkıp çıkmayacağı net değil.

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında mart ayında ara verilen Premier Lig’de 29 hafta geride kalırken Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City’nin 25 puan önünde lider durumda. Kırmızılar 30 yıllık aranın ardından ilk şampiyonluğunu arıyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

13 hours önce
491

İngiltere’ye bir günde 140’dan fazla düzensiz göçmen ulaştı

14 hours önce
2,327

İngiltere’de kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla ilgili planın detayları açıklandı

15 hours önce
386

Birleşik Krallık’ta koronavirüs sebebiyle 210 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı

16 hours önce
359

İngiltere’deki sanal iftara 19 bin kişi katıldı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.