İngiltere’de 1 Hazirandan itibaren futbol maçlarının oynanmasına yeşil ışık

Hükümet, Premier Lig’in 1 Haziran’dan sonra devam edebilmesi için yeşil ışığı yaktı. Sıra kulüplerin dönüş için nihai kararı almasında. Fakat bazı anlaşmazlıklar da var.

Buna göre 1 Haziran’a kadar seyircili ya da seyircisiz tüm spor organizasyonları yasak olmaya devam edecek fakat bu tarihten itibaren seyircisiz olmak kaydıyla sportif ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesine izin verilecek.

Boris Johnson liderliğindeki hükümet, karantina tedbirlerinin aşamalı bir şekilde gevşetilmesiyle ilgili son yönergeyi kamuoyuyla paylaştı. Buna göre sportif ve kültürel etkinlikler üzerindeki yasak 1 Haziran’dan itibaren, bazı şartlara bağlı olarak, kaldırılacak. Bu şartların başında ‘sosyal mesafe kurallarıyla uyumlu hareket etme’ var.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıda olan Premier Lig’de kulüpler sezonun tamamlanmasını istiyorlar fakat maçların tarafsız sahada oynanması konusunda bir anlaşmazlık söz konusu.

Kesin tarihe Premier Lig kulüpleri karar verecek

Polis ve kamu sağlığı görevlileri, maçların şehir merkezlerinden uzakta bulunan 8 ila 10 stadyumda tarafsız saha statüsünde oynanmasının daha güvenli olacağını düşünüyorlar. Fakat ligin alt sıralarındaki takımlar, seyircisiz şartına rağmen, kalan maçları iç sahada oynama avantajından vazgeçmek istemiyorlar.

Aston Villa, Brighton ve West Ham United’ın başı çektiği altı kulüplük bir grup, ligin kalan haftalarının tarafsız sahalarda oynanmasını istemiyor ve müsabakaları normal program dahilinde kendi evlerinde oynayacakları maçlarla tamamlamayı talep ediyor. Kulüpler, bunun gerçekleşmemesi durumunda, liglerin bu haliyle tescil edilmesinden ve bu sezon için küme düşmenin olmamasından yanalar.

Ligde yer alan 20 kulüp, 11 Mayıs Pazartesi günü bir telekonferans ile bir araya geldiler. Bu toplantıdan kesin bir geri dönüş tarihi çıkıp çıkmayacağı net değil.

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında mart ayında ara verilen Premier Lig’de 29 hafta geride kalırken Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City’nin 25 puan önünde lider durumda. Kırmızılar 30 yıllık aranın ardından ilk şampiyonluğunu arıyor.