Birlikte idman yapan Tottenhamlı futbolcular özür diledi

11 hours önce
0 204 Bir dakikadan az

Tottenhamlı futbolcular Serge Aurier ve Moussa Sissoko, koronavirüs kısıtlamalarına karşın, birlikte idman yaptıklarını gösteren bir videoyu paylaşmalarının ardından özür diledi.

Aurier sosyal medyada paylaşıp, daha sonra sildikleri videoda Sissoko ile birlikte koşarken görülüyor.

İngiltere’deki kurallara göre, sadece tek başına ya da aynı hanede yaşadığınız bir kişiyle egzersiz yapılabiliyor.

İkili, özürlerinin bir parçası olarak İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti NHS’e bağış yapacaklarını açıkladı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

6 days önce
701

Korona ile mücadelede İtalya’yı yüzüstü bırakan Avrupa’dan özür

2 March 2020
594

Güney Koreli tarikat lideri virüsün yayılmasından dolayı diz çökerek özür diledi

27 November 2019
335

Johnson partisindeki İslamofobi için özür diledi

9 September 2019
494

Müslüman olduktan sonra ırkçı paylaşım yapan İrlandalı şarkıcı özür diledi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.