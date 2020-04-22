Birlikte idman yapan Tottenhamlı futbolcular özür diledi

Tottenhamlı futbolcular Serge Aurier ve Moussa Sissoko, koronavirüs kısıtlamalarına karşın, birlikte idman yaptıklarını gösteren bir videoyu paylaşmalarının ardından özür diledi.

Aurier sosyal medyada paylaşıp, daha sonra sildikleri videoda Sissoko ile birlikte koşarken görülüyor.

İngiltere’deki kurallara göre, sadece tek başına ya da aynı hanede yaşadığınız bir kişiyle egzersiz yapılabiliyor.

İkili, özürlerinin bir parçası olarak İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti NHS’e bağış yapacaklarını açıkladı.