Binatlı’lar birlik ve dayanışma için Londra’da Ciğer Gecesi düzenliyor

5 hours önce
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İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılar Binatlı Spor Kulübüne maddi ve manevi destek vermek için bir araya gelecek.

Geceyi organize eden iş insanı Ümit Çıkıkçıoğlu, etkinlik hakkında açıklama yaparak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sportif faaliyetler yürüten Binatlı Spor Kulübü’ne destek olmak için bir araya geleceklerini söyledi.

Etkinlik hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Binatlı Spor Kulübü yararına birlik ve dayanışma olarak ciğer gecesi düzenlenecektir. Kulübümüzü desteklemek adına herkesi bekliyoruz.

Gecemizde Kıbrıs’tan kulüp Başkanımız Orsel Neşe ile birlikte yönetim kurulu üyelerimizden ve kadın kollarımızdan arkadaşlarımız aramızda olacak.” ifadelerine yer verildi.

Geceye katılmak isteyenlerin 07778 776 776 numaralı telefonu arayarak Ümit Çıkıkçıoğlu’ndan bilgi alabilecekleri duyuruldu.

Adres: 277 St. Anns Road, Tottenham, N15

Tarih: 7 Şubat 2020

Saat: 20.00

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