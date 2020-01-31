İngiliz futboluna Brexit tehdidi

Futbolun en değerli ligi olarak gösterilen Premier League’de köklü değişikliker yaşanacak. İngiliz federasyonu yabancı oyunculara sınırlandırma getirmeye hazırlanıyor, Premier League yönetimiyse yeni planlamanın ülke futboluna zarar vereceği görüşünde.

İngiliz futbolu kabuk değiştirmeye hazırlanıyor. Brexit, yani ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla Ada futbolunda köklü değişiklikler yaşanacak. Federasyon Brexit’i ülke futbolunun kalkınması için bir fırsat olarak görüyor. Ülkenin en üst seviyesi olan Premier League’in yönetimine göreyse alınacak kararlar kaliteyi düşürecek. Federasyon, Brexit’le yaşanacak değişikler öncesi rapor hazırladı ve taslak kuralları belirledi. Rapora göre, İngiltere Milli Takımı’nda, kritik pozisyonlarda yeterli sayıda kaliteli oyuncu yok. Bunun için alınması gereken önlem, kulüplerde müsade edilen yabancı oyuncu sayısının 17’den 13’e indirilmesi. Kadroda bulunması zorunlu olan yerli futbolcu sayısının da 8’den 12’ye yükseltilmesi ön görülüyor. Federasyon, İngiliz futbolculara daha çok fırsat veren kulüplere de katkı payı ödemeyi planlıyor.

Premier League yönetimiyse bu değişikliğin yarardan çok zarar vereceği görüşünde. Yetkililer, yabancı sayısının sınırlandırılması ve mecburi yerli sayısının artırılmasıyla, oyuncu maaşlarının piyasa değerinin üstüne çıkacağını vurguluyor.

Taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Federasyon gelecek ay Premier League kulüplerine yeni kuralların son halini aktaracak. İngiltere’deki mevcut talimatnameye göre Avrupa Birliği‘ne bağlı ülkelerin futbolcularıyla ilgili herhangi bir sınırlama yok. Ancak bu yeni dönemde değişecek, futbolcular İngiliz veya yabancı olarak değerlendirilecek.