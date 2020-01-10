Cenk Tosun resmen Crystal Palace’ta!

3 hours önce
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Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Everton forması giyen milli oyuncu Cenk Tosun’u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre milli oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Crystal Palace forması giyecek. Crystal Palace sezon sonunda oyuncunun satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

Transfer ile ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Steve Parish, “Sezon sonuna kadar Cenk’i kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Cenk, golcü olarak kendini kanıtlamış ve uzun zamandır beğendimiz bir oyuncu. Kendisine hoşgeldin diyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İngiliz kulübü sosyal medya hesabından da Türkçe “Hoşgeldin Cenk” mesajı paylaştı.

 

 

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