Cenk Tosun resmen Crystal Palace’ta!

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Everton forması giyen milli oyuncu Cenk Tosun’u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre milli oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Crystal Palace forması giyecek. Crystal Palace sezon sonunda oyuncunun satın alma opsiyonuna da sahip olacak.