Türkiye’den İngiltere’ye uzanan ragbi yolculuğu

Ecem Açıkgöz, Türkiye’de ragbi oynayan az sayıda kadından biri. Üniversite döneminde başladığı spora aşık olan Açıkgöz, 4 senede dünyanın ragbi lig merkezi İngiltere’ye transfer olmayı başardı, sakatlanmasına rağmen kalıcı da oldu.

En eski modern sporlardan biri olan ragbi, İngiltere’de popülerleştiğinde futbolun temellerinin atılmasına da neden oldu. Ragbi Ada’nın futboldan sonra en popüler ikinci sporu.

Eylül’de düzenlenen ve Güney Afrika’nın kazandığı Dünya Kupası, dünyada Türkiye hariç tüm dünyanın spor gündemini işgal etmişti.

Ülkemizde sayısı 500’ü geçmeyen sporcunun oynadığı ragbinin bir başka dalı olan ragbi lig, popüler olan ragbinin aksine 13’er kişiyle oynanıyor ve bazı kurallar bakımından ayrılıyorlar. Ragbi ligde, ülkemizi başarıyla temsil eden bir sporcumuz da var: Ecem Açıkgöz.

Türk Milli Takımı formasını da giyen Açıkgöz, geçen sene İngiltere’nin ünlü ragbi lig takımlarından Bradford Bulls kadrosuna katıldı. Başarılı sporcu, “Ragbi bir tutku” diyor ve ekliyor: Ruh hastası olabiliriz!

4 sene önce başladığı spora uygun bir fiziği olduğu için kısa zamanda yükselen, yükselmekle kalmayıp yıldızlaşan Açıkgöz, geride bıraktığımız sezonda İngiltere’nin en üst seviye ligine transfer oldu, orada Bradford forması giydi. Sakatlığı nedeniyle Türkiye’ye dönen başarılı sporcu, “ragbi benim için tutku” diyor.

Hedefinde uzun süre İngiltere’de oynamak olduğunu belirten milli oyuncu, ragbinin yurt dışına çıkmak isteyen sporcular için büyük bir fırsat olduğunu belirtiyor. Anılarından, ragbinin tehlikesinden de bahsetmeyi unutmuyor.