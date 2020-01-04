Wayne Rooney ‘Sakal ektirmiş…’

5 hours önce
0 215 Bir dakikadan az

İngiltere Championship ekiplerden Derby County ile İngiltere’ye dönen Wayne Rooney, sakallarıyla gündem oldu.

Phillip Cocu’nun çalıştırdığı Derby County ile oyuncu / antrenör olarak anlaşan Wayne Rooney, ilk maçında futboluyla değil sakallarıyla gündem oldu.

Derby’nin Barnsley’i yendiği maça ilk 11’de başlayan ve ilk maçında asist yapan Rooney, gür saçlarıyla şaşırttı.

”KENDİSİNE SAKAL EKTİRMİŞ”

İngiliz taraftarlar ise Rooney’in yeni imajı konusunda ilginç paylaşımlarda bulundular. Sosyal medyada paylaşımlar yapan taraftarlar, ”Rooney sakal ektirmiş”, ”Rooney’in yanaklarını boyamışlar” ve ”Kendisine photoshop yaptırmış” gibi yorumlarda bulundu.

Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

33 mins önce
28

Ortadoğu’da deprem

2 hours önce
57

Mesut Özil ve Amine Gülşe’nin yeni yıl fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti!

2 hours önce
95

The Queen and her three heirs

5 hours önce
627

Bahçesini görenin agzı açık kalıyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin