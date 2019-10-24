TTFF Veteranlar liginde Norfolk Bursa haftanın takımı oldu

2 hours önce
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TÜRK Toplumu Futbol Federasyonu tarafından yürütülen 35 ve 45 yaş veteranlar liglerinde bu haftada da kıyasıya mücadeleler gerçekleşti. Akol Group sponsorluğunda 21 Ekim Pazartesi akşamı yapılan maçların ardından haftanın takımı 45 yaş veteranlar liginden Norfolk Bursa oldu.

35 yaş ve üzeri ligde üç maç oynandı:

Göksun – Adana Metro: 0-6

Boğaziçi – Narlı: 2-0

Gaziantep – Kaleburnu: 2-3

45 yaş ve üzeri ligde de üç maç oynandı:

Moond and Star – Euromed: 3-0

Vadili – K. Kaymaklı: 2-1

Norfolk Bursa – Türkmenköy: 2-1

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