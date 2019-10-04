Everton, Cenk Tosun’un bonservis bedelini belirledi!

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, 22,5 milyon euroya transfer ettiği milli oyuncu Cenk Tosun’u 10 milyon sterline satmak istiyor.

Everton’da forma giyen ve bu sezon yalnızca 51 dakika süre alabilen milli futbolcu Cenk Tosun, geçtiğimiz yaz Beşiktaş’ın kendisiyle görüştüğünü ancak kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini söylemişti.

Adı son olarak Katar ekibi Al Gharafa’yla anılan 28 yaşındaki santrforla ilgili Ada basınından gelen son iddia ise gündeme bomba gibi düştü.

Football Insider adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Everton kulübünün Ocak 2018’de Beşiktaş’tan rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Tosun Paşa’yı devre arasında 10 milyon sterlin karşılığında satmaya karar verdiğini yazdı.

Moise Kean ve Dominic Calvert-Lewin’in arkasında forma şansı bulamayan yıldız ismin kulübüyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.