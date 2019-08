Jimnastikçi Simone Biles tarihe geçti

ABD’li cimnastikçi Simone Biles, Missouri’de düzenlenen jimnastik şampiyonasında yaptığı triple double (üçlü ikili) hareketiyle tarihe geçti.

Olimpiyatta 4 altın madalya sahibi ABD’li jimnastikçi Simone Biles, triple double hareketini deneyen ve bunu başaran ilk kadın atlet oldu. 22 yaşındaki genç sporcu altıncı ulusal madalyasını aldı.

Normal heart rate:

⠀ /\⠀ ⠀ ⠀ ⠀ /\

__ / \ __/\__ / \ _

\/⠀ ⠀ ⠀ ⠀ \/

When @Simone_Biles becomes the first woman in history to hit a triple-double:

⠀/\⠀ /\⠀ /\

_/ \ /\_/ \ /\_/ \ /\_

⠀ \/⠀⠀ \/⠀⠀ \/#USGymChamps pic.twitter.com/C4AcN6dMWG

— Team USA (@TeamUSA) 12 Ağustos 2019