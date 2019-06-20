Maraş Spor UK kuruluşunu ilan etti

Başkanlığını Mehmet Emin Tankişi yapacağı Maraş Spor UK, yeni sezonda kurdukları futbol takımı ile sahalarda top koşturacak. Maraş Spor UK’in takım sekreterliğini yapacak olan Poyraz Veysal, Maraş Spor Kulübü’nün çok kısa bir süre içerisinde hizmette olacağını aktardı. Genç ve dinamik oyuncuların yer alacağı Maraş Spor UK, şimdiden sezona iyi başlamak için idmanlara başlamış durumda. Yeni sezona oldukça iddialı bir giriş yapak istediklerini belirten Veysal, “Çalışmalarımız bütün hızı ile devam ediyor. Yeni sezonda çok güzel işler başaracağımıza inanıyoruz” dedi.

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