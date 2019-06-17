Yüzlerce Necdet Topçu seveni turnuvada bir araya geldi Gazetemizin vefat eden spor editörü Necdet Topçu anısına Londra Gazete ve Londra Türk Masterler organizasyonluğunda düzenlenen futbol turnuvasına yoğun bir ilgi gösterildi.

Londra Gazete ve Londra Türk Masterlar organizasyonluğunda, Türk futboluna ömrünü veren merhum Necdet Topçu anısına düzenlenen futbol turnuvasına, yüzlerce kişi katılım gösterdi.

Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu’nun sponsorluk yaptığı turnuva çok sayıda futbol takımı Necdet Topçu kupası için ter döktü. 16 Haziran Pazar günü Waltham Lodge sahasında, saat 12.00’de başlayan turnuvaya Londra Gazete, Lagends, İstanbul, Yavruvatan, Antep, Waltham Forest, Anatolia, Londra Türk Masterler takımları katıldı. Necdet Topçu turnuvasının düzenlendiği alanda katılımcılara kebap ve içecek servisi yapıldı.

NECO’NUN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLAR DUYGULANDIRDI

Alana kurulan stantlarda Necdet Topçu’nun yıllarca spor sayfalarına çektiği fotoğraf arşivleri sergilendi. Topçu’nun yıllar önce çektiği fotoğraflarda kendilerinden kareler gören insanalar duygusal ve eğlenceli saatler geçirdi. Oldukça güzel ve eğlenceli geçen turnuvada katılımcılar Topçu ile olan anılarını tazeleme memnuniyetini yaşadılar.

CENTİLMEN TAKIMLAR, GAZİANTEP VE LEGENDS

Dostluk ve hoşgörü çerçevesinde düzenlenen turnuvada finale çıkan takımlara kupaları verildi. Saat 17.00’ye kadar devam eden maçlarda turnuvanın en centilmen takımları Gaziantep ve Legends oldu.

YAVRUVATAN, ŞAMPİYON

Finale kalan Yavruvatan ve Anatolia takımları arsında geçen çekişmeli maçta Yavruvatan rakibi Anatolia’yı 2-0 yenerek Necdet Topçu turnuvasının şampiyonu oldu.

ÖZYİĞİT, KATILANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Kupa töreninde Necdet Topçu turnuvasına katılım gösteren herkese teşekkürlerini sunan Londra Gazete sahibi Yılmaz Özyiğit, “Bu özel ve anlamlı günde Neco’nun bütün sevenlerini bir arada görmek beni oldukça sevindirdi. Spor camiasına yıllarca hizmet vermiş ve hayatını spora adamış bir insan olan Necdet’in anısına düzenlediğimiz bu turnuvaya katılım gösteren herkese çok teşekkür ederim. Başta turnuvanın organizasyonluğunda bize ortaklık eden Londra Türk Masterler ve sponsorluğunu üstlenen Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

BALIKÇIOĞLU: “BU İLK DEĞİL, SON DA OLMAYACAK”

Necdet Topçu turnuvasının şampiyonu olan Yavruvatan ve turnuva ikincisi olan Anatolia takımlarına kupalarını takdim eden Osman Balıkçıoğlu, “Kabare tiyatrosu olarak oyunlarımızın gelirlerini hayır kurumlarına bağış yaparak veya böyle güzel işler için harcıyoruz. Necdet’in anısına düzenlenen bu turnuvaya sponsorluk yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu ilk değil, son da olmayacak, ileriki dönemde böyle etkinliklere sponsorluklarımız devam edecektir” şeklinde konuştu.

ÇIKRIKÇIOĞLU, TEŞEKKÜR ETTİ

Törende kısa bir açıklama yapan Londra Türk Masterler Sorumlusu Ümit Çıkrıkçıoğlu ise bu sene İngiltere amatör liginin en büyük kupasını kazanan Anatolia takımını tebrik ederek Necdet Topçu anısına ortaklık eden ve katılım gösteren herkese teşekkürlerini sundu.

SOYER: “NECO, TÜRK FUTBOLUNA KALEMİYLE BÜYÜK HİZMETLER ETTİ”

Turnuva alanında büyük bir emek sarf eden Kemal Soyer, “Neco, Londra’daki Türk futboluna kalemiyle büyük hizmetler etti. Yıllarca sahalarda bize eşlik etti. Geriye bıraktığı fotoğraflar ve güzellik, anısını hep taze tutacaktır” dedi.Törenden sonra turnuvaya katılım gösteren takımlar ve Necdet Topçu sevenleri bir araya gelerek bir anı fotoğrafı çekindiler.

Yüzlerce Necdet Topçu seveni turnuvada bir araya geldi

Gazetemizin vefat eden spor editörü Necdet Topçu anısına Londra Gazete ve Londra Türk Masterler organizasyonluğunda düzenlenen futbol turnuvasına yoğun bir ilgi gösterildi.

Londra Gazete ve Londra Türk Masterlar organizasyonluğunda, Türk futboluna ömrünü veren merhum Necdet Topçu anısına düzenlenen futbol turnuvasına, yüzlerce kişi katılım gösterdi. Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu’nun sponsorluk yaptığı turnuva çok sayıda futbol takımı Necdet Topçu kupası için ter döktü. 16 Haziran Pazar günü Waltham Lodge sahasında, saat 12.00’de başlayan turnuvaya Londra Gazete, Lagends, İstanbul, Yavruvatan, Antep, Waltham Forest, Anatolia, Londra Türk Masterler takımları katıldı. Necdet Topçu turnuvasının düzenlendiği alanda katılımcılara kebap ve içecek servisi yapıldı.

NECO’NUN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLAR DUYGULANDIRDI

Alana kurulan stantlarda Necdet Topçu’nun yıllarca spor sayfalarına çektiği fotoğraf arşivleri sergilendi. Topçu’nun yıllar önce çektiği fotoğraflarda kendilerinden kareler gören insanalar duygusal ve eğlenceli saatler geçirdi. Oldukça güzel ve eğlenceli geçen turnuvada katılımcılar Topçu ile olan anılarını tazeleme memnuniyetini yaşadılar.

CENTİLMEN TAKIMLAR, GAZİANTEP VE LEGENDS

Dostluk ve hoşgörü çerçevesinde düzenlenen turnuvada finale çıkan takımlara kupaları verildi. Saat 17.00’ye kadar devam eden maçlarda turnuvanın en centilmen takımları Gaziantep ve Legends oldu.

YAVRUVATAN, ŞAMPİYON

Finale kalan Yavruvatan ve Anatolia takımları arsında geçen çekişmeli maçta Yavruvatan rakibi Anatolia’yı 2-0 yenerek Necdet Topçu turnuvasının şampiyonu oldu.

ÖZYİĞİT, KATILANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Kupa töreninde Necdet Topçu turnuvasına katılım gösteren herkese teşekkürlerini sunan Londra Gazete sahibi Yılmaz Özyiğit, “Bu özel ve anlamlı günde Neco’nun bütün sevenlerini bir arada görmek beni oldukça sevindirdi. Spor camiasına yıllarca hizmet vermiş ve hayatını spora adamış bir insan olan Necdet’in anısına düzenlediğimiz bu turnuvaya katılım gösteren herkese çok teşekkür ederim. Başta turnuvanın organizasyonluğunda bize ortaklık eden Londra Türk Masterler ve sponsorluğunu üstlenen Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

BALIKÇIOĞLU: “BU İLK DEĞİL, SON DA OLMAYACAK”

Necdet Topçu turnuvasının şampiyonu olan Yavruvatan ve turnuva ikincisi olan Anatolia takımlarına kupalarını takdim eden Osman Balıkçıoğlu, “Kabare tiyatrosu olarak oyunlarımızın gelirlerini hayır kurumlarına bağış yaparak veya böyle güzel işler için harcıyoruz. Necdet’in anısına düzenlenen bu turnuvaya sponsorluk yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu ilk değil, son da olmayacak, ileriki dönemde böyle etkinliklere sponsorluklarımız devam edecektir” şeklinde konuştu.

ÇIKRIKÇIOĞLU, TEŞEKKÜR ETTİ

Törende kısa bir açıklama yapan Londra Türk Masterler Sorumlusu Ümit Çıkrıkçıoğlu ise bu sene İngiltere amatör liginin en büyük kupasını kazanan Anatolia takımını tebrik ederek Necdet Topçu anısına ortaklık eden ve katılım gösteren herkese teşekkürlerini sundu.

SOYER: “NECO, TÜRK FUTBOLUNA KALEMİYLE BÜYÜK HİZMETLER ETTİ”

Turnuva alanında büyük bir emek sarf eden Kemal Soyer, “Neco, Londra’daki Türk futboluna kalemiyle büyük hizmetler etti. Yıllarca sahalarda bize eşlik etti. Geriye bıraktığı fotoğraflar ve güzellik, anısını hep taze tutacaktır” dedi. Törenden sonra turnuvaya katılım gösteren takımlar ve Necdet Topçu sevenleri bir araya gelerek bir anı fotoğrafı çekindiler.

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