Yeni Boğaziçi dayanışma gecesi düzenliyor

2 saat önce
0 37 Bir dakikadan az

LONDRA Türk Toplumu Futbol Federasyonu 1.Lig’de sezon boyunca liderliği elinden bırakmayan Yeni Boğaziçi Doğan Spor, dayanışma gecesi düzenliyor.

TTFF 1. Lig’de 2018-2019 sezonu boyunca liderliği elinden bırakmayan Yeni Boğaziçi Doğan Spor, 14 Haziran Cuma günü düzenleyeceği dayanışma gecesi ile katılımcılarına eğlenceli bir gece yaşatmayı planlıyor. Yeni Boğaziçi Spor, düzenleyeceği etkinlik, Hertford Road’ta bulunan Köşk Restoran’da saat 19.30’da başlayacak.

Cuma günü düzenlenecek olan etkinliğe ilişkin gazetemize bilgi aktaran Yeni Boğaziçi Doğan Spor ’un Başkanı Erdoğan Baca, düzenledikleri dayanışma gecesine oldukça yoğun bir ilgi gösterildiğini belitti. Baca, gece boyunca güzel ve eğlenceli saatlerin yaşanacağı dayanışma gecesine bütün futbol camiası ve futbol severleri aralarında görmekten mutlu olacaklarını aktardı.

Yeni Boğaziçi Spor ‘un her sene düzenlediği dayanışma gecesinde bu sene bir piyano çekilişi de düzenlenecek ve kazanan talihli 16 Haziran’da açıklanacak.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

30 Nisan 2019
329

Dumlupınar, lideri saf dışı bıraktı

25 Nisan 2019
329

Yeni Boğaziçi finalde

12 Nisan 2019
389

Mehmetçik FC, lidere galibiyeti kapatırmadı

5 Nisan 2019
338

Dumlupınar, Boğaz’a takıldı

Okumadan geçme

Close
Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin