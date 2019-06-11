Yeni Boğaziçi dayanışma gecesi düzenliyor

LONDRA Türk Toplumu Futbol Federasyonu 1.Lig’de sezon boyunca liderliği elinden bırakmayan Yeni Boğaziçi Doğan Spor, dayanışma gecesi düzenliyor.

TTFF 1. Lig’de 2018-2019 sezonu boyunca liderliği elinden bırakmayan Yeni Boğaziçi Doğan Spor, 14 Haziran Cuma günü düzenleyeceği dayanışma gecesi ile katılımcılarına eğlenceli bir gece yaşatmayı planlıyor. Yeni Boğaziçi Spor, düzenleyeceği etkinlik, Hertford Road’ta bulunan Köşk Restoran’da saat 19.30’da başlayacak.

Cuma günü düzenlenecek olan etkinliğe ilişkin gazetemize bilgi aktaran Yeni Boğaziçi Doğan Spor ’un Başkanı Erdoğan Baca, düzenledikleri dayanışma gecesine oldukça yoğun bir ilgi gösterildiğini belitti. Baca, gece boyunca güzel ve eğlenceli saatlerin yaşanacağı dayanışma gecesine bütün futbol camiası ve futbol severleri aralarında görmekten mutlu olacaklarını aktardı.

Yeni Boğaziçi Spor ‘un her sene düzenlediği dayanışma gecesinde bu sene bir piyano çekilişi de düzenlenecek ve kazanan talihli 16 Haziran’da açıklanacak.