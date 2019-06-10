Necdet Topçu anısına turnuva düzenleniyor

Londra Gazete’nin yıllarca spor editörlüğünü yapan ve birkaç ay önce vefat eden Necdet Topçu anısına, Londra Gazete ve Londra Türk Masterlar (Ümit Çıkrıkçıoğlu) ortak organizasyonunda 16 Haziran Pazar günü Waltham Lodge’da futbol turnuvası düzenleniyor. Düzenlenecek olan turnuvanın sponsorluğunu Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu yapacak. 16 Haziran Pazar günü saat 12.00 ile 17.00 arasında düzenlenecek olan turnuvaya toplumumuzun tüm kesimleri davetlidir.

Tüm spor camiasının davetli olduğu turnuvada takımlarımızın yanında, takım yöneticilerimiz, sporcularımız, eski sporcularımız, hakemlerimiz, futbol federasyonu yöneticilerimiz, master takımlarımız ve yöneticileri, futbola gönül vermiş ve Necdet Topçu’yu tanıyıp sevenleri, böyle bir günde aramızda görmek bizleri sevindirecektir. Turnuva esnasında ücretsiz kebab servisi yapılacak olup ayrıca 30 yıllık Londra Gazete ve Necdet Topçu resim arşivinden kendinizden bir şeyler bulup hatıralarınızı tazeleyebilir ve istediğiniz resimleri ücretiz alabilme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Turnuvaya katılmak isteyen takımların 177 Gren Lanes, N13 4UR adresinde bulunan gazete ofisimizi ziyaret edebilir ya da 02088895025(Londra Gazete) veya 07778766766 (Ümit Çıkrıkçıoğlu ) numaralı telefonlardan iletişime geçebir veya belirtilen gün ve saate Waltham Lodge sahasına gelerek katılım sağlayabilirler. Yıllarını spora adamış merhum Topçu için yapılacak olan turnuva, herkese ve her kesime açık olup müracaatlar daha önceden yapılacağı gibi Pazar günü sahaya gelip orada da turnuvaya katılmak mümkündür.

Ümit Çıkrıkçıoğlu

Osman Balikçıoğlu