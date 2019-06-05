Necdet Topçu anısına turnuva düzenleniyor

Necdet Topçu

Londra Gazete’nin yıllarca spor muhabirliğini yapan ve birkaç ay önce vefat eden Necdet Topçu anısına 16 Haziran Pazar günü futbol turnuvası düzenleniyor.

Düzenlenecek olan Necdet Topçu turnuvasının sponsorluğunu Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu yapacak. Osman Balıkçıoğlu’nun sponsorluk yapacağı Necdet Topçu turnuvası, belirtilen tarihte Waltham Lodge sahasında saat 12.00 ile 17.00 arasında düzenlenecek.

Londra Gazete’nin düzenleyeceği turnuvanın partnershipleri Londra Türk Masterlar adına Ümit Çıkrıkçıoğlu ve Türk Toplumu futbol Federasyonu adına Kemal Soyer olacak.

Waltham Lodge sahasında düzenlenecek olan turnuvaya katılım 35 yaş üstü olarak belirlendi.

Turnuvaya katılmak isteyen 35 yaş üstü takımların 177 Gren Lanes, N13 4UR adresinde bulunan gazete ofisimizi ziyaret edebilir ya da 07572502141 (Kemal Soyer ) ve ya 07778766766 (Ümit Çıkrıkçıoğlu ) numaralı telefonlardan iletişime geçebilirler.

Kemal Soyer

Ümit Çıkrıkçıoğlu

Osman Balıkçıoğlu