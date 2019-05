TTFF sezon kapanış balosu düzenleyerek şampiyonlara kupalarını takdim etti

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu, 27 Mayıs Pazar günü Wood Green’de bulunan Grand Palace Banqueting Suite’te düzenlediği bir balo ile 2018-2019 sezonunun kapanışını yaptı.

TTFF’nin düzenlemiş olduğu baloya çok sayıda futbolcu, takım başkanları ve yöneticileri, sponsorlar, iş adamları ve birçok özel davetli katıldı. Tiyatrocu Osman Balıkçıoğlu’nun sunum yaptığı gecede, takım ve futbolculara çeşitli ödüller verildi.

Geçen Pazartesi günü saat 18.00’de başlayan etkinlikte, açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyon Başkanı Serdar Sarı, bu anlamlı geceye katılım gösteren herkese teşekkürlerini sundu. Sarı, sezon boyunca TTFF Liglerine desteklerini esirgemeyen bütün sponsorlara teker teker teşekkür ettiğini belirterek, davetlilere eğlenceli bir gece geçirmeleri temennisinde bulundu.

TTFF sezon kapanış balosunda TTFF 1. Lig, 2 Lig, Veteran Ligi ve geçler kategorisinde dereceye giren ve başarılı olan bütün takım ve oyunculara sırasıyla ödülleri taktim edildi. İlk ödülü almak üzere sahneye çağırılan Community Shield Gençler şampiyonu onlan Boğaziçi FC’ye ödülleri takdim edildi. Cudworth Taxı Community Shıeld Büyükler kategorisinde şampiyonu olan Koçgiri FC oldu. Best Motors Community Shield Veteren 35 şampiyonları Kaleburnu ve Gazi takımları oldu. 1 Stop Mot Centre Community Shield Veteran 45 şampiyonu Akdeniz takımı oldu. TTFF 19 Mayıs Gençler şampiyonu olan Boğaziçi FC oldu. TTFF Akol Properties Veteranlar 35 Lig şampiyonu olan Kaleburnu Takımı oldu. TTFF Akol Properties Veteran 45 Lig şampiyonu Vadili FC oldu. TTFF Worths Bakery Veteran 35 Kupası şampiyonu Gazi FC oldu. TTFF Akdeniz Süpermarket Veteran Kupası 45 şampiyonu olan Akdeniz FC oldu. TTFF 19 Mayıs Accounting Direct Veteran Kupası şampiyonu olan Türkmenköy oldu. TTFF Akol Properties 2. Lig şampiyonu olan Fenerbahçe FC oldu. TTFF 19 Mayıs Accounting Direct Plus Kupası şampiyonu olan Mehmetçik FC oldu. TTFF Akol Properties 1.Lig Play Off (Düşme-Çıkma) Şampiyonu MTG takımı oldu. London FA Sunday Challenge Cup şampiyonu olan Dumlupınar Yeni Malatya Spor oldu. TTFF Euromed Necdet Topçu Federasyon Kupası şampiyonu Dumlupınar oldu. TTFF Yılın En Centilmen Takımı seçilen Boğaziçi FC oldu. TTFF Veteranlar Ligi’nin Yılın En Centilmen Takımı Kıbrıs FC seçildi. TTFF Yılın En İstikrarlı Takımı Mehmetçik Fc seçildi. TTFF Yılın Menejeri, Dumlupınar Yeni Malatya Spor’un Menejeri Ali Açık seçildi. TTFF Yılın Oyuncusu, Hasan Goray seçildi. TTFF 1. Lig Gol Kralı Serkan Bünyat ve Nejati Gench seçildi. TTFF 2. Lig Gol Kralı Salih Karakış seçildi. TTFF Veteranlar Ligi Yılın Oyuncusu Rıfat Pirgalı seçildi.

TTFF’nin düzenlendiği sezon kapanış balosu, takımlara ve oyunculara teslim edilen ödüllerden sonra sahne alan müzisyenlerle eğlence dolu bir gece geçirildi.