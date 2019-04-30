Mehmetçik FC finalde

Mehmetçik FC, Pazar günü New River Sports Stadiyum’unda saat 14.00’te, Koçgiri ile yaptığı karşılaşmada Türk Toplumu Futbol Federasyonu 1. Lig Play Off finaline kaldı.

Son dönemde sezon içerisindeki tırmanışı ile gündemden düşmeyen Mehmetçik FC, Koçgiri FC ile olan karşılaşmasında rakibine nefes aldırtmadı. Mehmetçik FC, Koçgiri ile olan daha önce ki maçlarında da galibiyeti elinden bırakmamıştı. Play Off yarı finalinde rakibini oldukça zorlayan Mehmetçik FC, maça başlar başlamaz gol atmaya başladı. Koçgiri FC oyuncuları maç boyunca performanslarını zorlamasına rağmen Mehmetçik FC’ye sadeceye bir gol atma fırsatı yakaladı. Hakemin bitiş düdüğü ile rakibine totalde 4 gol atan Mehmetçik FC, maçı 4-1 galibiyetle bitirdi. Mehmetçik FC’nin, finale giden maçında gösterdikleri performans ile Ali Said ve Serhan Bünyat gözlerden kaçmadı.

Play Off yarı finalinde oynayan dört takımdan biri olan Mehmetçik FC, önümüzdeki maçta final maçında rakibi olan Dumlupınar Yeni Malatya Spor ile şampiyonluk mücadelesi verecek.