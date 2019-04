Dumlupınar, lideri saf dışı bıraktı DUMLUPINAR Yeni Malatya Spor, geçen hafta sonu Paza günü New River Sports sahasında Lider Boğaziçi ile oynadığı maçı kazanarak Play Off finaline kaldı.

Pazar günü yarı finalde, Dumlupınar Yeni Malatya Spor, Türk Toplumu Futbol Federasyonu Play Off yarı final maçında, lig biricisi olan Yeni Boğaziçi ile yaptığı karşılaşmada galibiyeti kaptırmadı.

New River Sports’ta oynanan zorlu maçta Yeni Boğaziçi, TTFF 1. Lig’inde 34 puanla lider takım olmasına rağmen Play Off yarı final maçında, kupadan elendi. Çekişmeli geçen maçta, Dumlupınar Yeni Malatya Spor , rakibi Boğaziçi ile gösterdiği performansta final maçına kalmayı başardı. Dumlupınar Yeni Malatya Spor, Boğaziçi ile olan maçında 1-0’lık skor ile rakibini kupanın dışına etti. Sadece ilk yarıda bir gol atılan Play Off yarı final maçında Dumlupınar, final sevinci yaşadı.

TTFF 1. Lig’de 27 puanla finale kalan Dumlupınar, gelecek günlerde final maçında Mehmetçik FC ile oynayarak şampiyonluk mücadelesi verecek. Dumlupınar, yeni sezonda rakiplerine galibiyet kaptırmayan Mehmetçik FC ile göstereceği performansa göre şampiuonluk için şansını zorlayacak.

Final maçında şampiyon olacak olan takıma 12 Mayıs’ta kupa verme töreni düzenlenecek.