TTFF  U15 Gençler karması Kıbrıs’tan döndü

LONDRA Türk Toplumu Futbol Federasyonu U15 Gençler Karması, Kıbrıs Gençler Karması ile turnuva yapmak için gittikleri Kıbrıs’tan döndüler.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu U15 Gençler Karması, TTFF yetkilileri ile birlikte, Kıbrıs Gençler karması ile birlikte turnuva yapmak için gittikleri Kıbrıs’tan dönüş yaptılar. Londra’dan giden U15 Gençler Karması’nın oldukça ilgi gördüğü Kıbrıs’ta, bütün devlet erkanlarına ziyaretler gerçekleştirdiler.

Londra’dan giden U15 Gençler Karması’nın bütün masrafları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından karşılandı. U15 kategorisinde ilk defa böyle bir turnuva gerçekleştirldi.

Londra’dan giden Gençler Karması, Kıbrıs Gençler Karması ile 18 Nisan’da bir maç yaptı. Gençlere Kıbrıs’ta kaldıkları süre boyunca çeşitli ziyaret ve etkinlikler katıldı.

Oldukça keyifli vakit geçiren gençler geçen hafta sonu Londra’ya geri dönüş yaptılar.

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