Dumlupınar kupa finalisti

TÜRK Toplumu Futbol Federasyonu Akol Properties 1 Lig’in en iddalı takımlarından biri olan Dumlupınar Yeni Malatya Spor, bu sezondaki başarılarına bir yenisini daha eklemek için, TTFF Kupa Yarı Final maçında karşılaştığı Esenler FC’yi mağlup ederek finale kaldı.

Geçen hafta London FA Sunday Challenge Cup’ı kazanan Dumlupınar Yeni Malatya Spor, bu sefer TTFF Nejdet Topçu EUROMED Kupası için ter dökecek.

Uzun zamandır oyuncu sıkıntısı yaşayan Esenler FC ile karşıkarşıya gelen Dumlupınar Yeni Malatya Spor, daha maçın ilk dakikalarında iki gol altı. Maça on kişi ile çıkan Esenler FC, ikinci yarı da 3-2 öne geçme fırsatı yakalamasına rağmen yetersiz kaldı. Maçın sonlarına doğru Dumlupınar Yeni Malatya Spor üst üste atmaya başladığı gollerle skorunu 6-3 yaparak finale kaldı. 12 Mayıs’ta oynanacak olan TTFF Nejdet Topçu EUROMED Kupası’nda Dumlupınar Yeni Malatya Spor’un rakibi Yeni Boğaziçi olacak.