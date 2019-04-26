Bushill Rangers yine galip

7 saat önce
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GEÇEN haftasonu Old Permiterians FC ile karşı karşıya gelen Bushill Rangers, rakibini yenerek galip oldu.

Haftalardır lig içerisindeki başarısından ödün vermeyen Bushill Rangers, geçen haftasonu Cumartesi günü Old Permiterians FC ile karşı karşıya gelidiği maçta rakibini mağlup etmeyi başardı.

Bushill Rangers, Old Permiterians FC ile yaptığı karşılaşmanın ilk yarısında bir gol atmayı başardı. İlk yarı boyunca rakibine gol fırsatı tanımayan Bushill Rangers, ilk yarıyı 2- 0 önde bitirdi.

İkinci yarıya hızlı bir şekilde giriş yapan her iki tanım içinde maç oldukça çekişmeli geçti.

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