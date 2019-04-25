Yeni Boğaziçi finalde

LONDRA Türk Toplumu Futbol Federasyonu Nejdet Topçu EUROMED Kupası’nda oynayacak takımlar belli oldu.

Geçen haftasonu Pazar günü New River Sports sahalarında oyanan maçta karşı karşıya gelen Yeni Boğaziçi ve Koçgiri, eleme turu için çekişmeli bir kaşılaşma geçirdi.

New River Sports’ta oyanan maça iyi bir şekilde başlayan Koçgiri, maç sonunda eleme turunun galibi olamadı. Maçın ilk yarısında bir gol atan Koçgiri, 45 dakikanın bitişine kadar Boğaziçi’ye gol fırsatı vermedi.

İkinci yarıda performansını arttıran Yeni Boğaziçi oyuncuları üst üste iki gol attı.