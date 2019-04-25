Yeni Boğaziçi finalde

53 dakika önce
0 37 Bir dakikadan az

LONDRA Türk Toplumu Futbol Federasyonu Nejdet Topçu EUROMED Kupası’nda oynayacak takımlar belli oldu.

Geçen haftasonu Pazar günü New River Sports sahalarında oyanan maçta karşı karşıya gelen Yeni Boğaziçi ve Koçgiri, eleme turu için çekişmeli bir kaşılaşma geçirdi.

New River Sports’ta oyanan maça iyi bir şekilde başlayan Koçgiri, maç sonunda eleme turunun galibi olamadı. Maçın ilk yarısında bir gol atan Koçgiri, 45 dakikanın bitişine kadar Boğaziçi’ye gol fırsatı vermedi.

İkinci yarıda performansını arttıran Yeni Boğaziçi oyuncuları üst üste iki gol attı.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 hafta önce
365

Mehmetçik FC, lidere galibiyeti kapatırmadı

3 hafta önce
328

Dumlupınar, Boğaz’a takıldı

13 Şubat 2019
480

Yeni Boğaziçi hızını alamıyor

29 Ocak 2019
344

Yeni Boğaziçi, Koçgiri ile beraber kaldı

Okumadan geçme

Close
Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin