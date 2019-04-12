FC Karpaz şampiyon oldu

Bu sezondaki başarıları ile gündemden düşemeyen Güney Londra’nın Türk takımı FC Karpaz, Londra Gençlik Kupası’da ilk kez bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.

Yarı final maçında Westminster Wanderers FC ile olan karşılaşmasında elde ettiği başarıyı finale taşıyarak şampiyon oldu.

7 Nisan Paza günü, St. Paul Spor Sahası’nda yapılan final maçında FC Karpaz, rakibi Gower Allstars FC’yi mağlup ederek kupayı kaptı.

Geçen senenin yarı finalislerinden olan Gower Allstars FC ile karşılaşan FC Karpaz çekişmeli geçen final maçının galibi olmayı başardı. İlk 45 dakikada 4-0’lık bir skor ile şapmiyonluğu garantiledi.

İkinci yarıda rakip Gower Allstars FC, bütün çabalara rağmen maç hakimiyetine sahip olamadı. İkinci yarıda rakibine sadece bir gol fırsatı tanıyan FC Karpaz, maçı 4-1 bitirerek Londra Gençlik Kupası’nın şampiyonu oldu.

2018/19 London Sunday Junior Cup line up:

1 – Ediz Hoca

2 – Dean Everett

3 – Anthony John

5 – Wesley Reid

6 – Selcuk Devecioglu

8 – Devran Mehmet

9 – Sully Cambulat

10 – Serhan Mehmet

11 – Jamie Richards

20 – Halil Behcet

22- Dilan Yucetan

12- Azmi Azvaldo

13 – Cengiz Kemal

14 – Domonic Philby

16 – Sam Philby

18 – Tahir Halil

Manager – Hasan Tahir