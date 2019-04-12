Veteranlar Ligi’nde Mustafa Fındık anıldı

VETERANLAR Ligi’nde bu hafta Türk Toplumu Futbol Federasyonu Eski Başkanı Mustafa Fındık vefatının 14. Yıl dönümü dolayısıyla anıldı.

2 saat önce
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Veteranlar Ligi’nde bu hafta New River Sports’ta oyanan Boğaziçi ve Yeni 45’ler maçı ile, TTFF Eski Başkanı Mustafa Fındık anıldı.

Oyanan maçlardan sonra bir araya gelen Boğaziçi ve Yeni 45’ler  oyuncuları ve Veteranlar Yöneticisi Kemal Soyer, Fıdnık anısına fotoğraf çekildiler. Veteranlar Ligi Yöneticisi Kemal Soyer, “Mustafa Fındık’ın Londra’daki Türk toplumuna ve futboluna büyük katkıları oldu. Vefatının 14. Yıl dönümünde kendisini saygıyla anıyoruz” dedi.

Veteranlar Ligi haftalık maç sonuçları;

Boğaziçi – Yeni 45’ler 4 – 3

Metro – Türkmenköy 7 – 4

Türkmenköy – Akıncılar 0 – 4

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