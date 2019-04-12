Mehmetçik FC, lidere galibiyeti kapatırmadı

Geçen hafta Pazar günü New River Sports’ta saat 11.30’da oynan maçta, Mehmetçik FC rakibi olan Yeni Boğaziçi Spor’u 2-0 yenerek sahadan zaferle ayrıldı.

Haftalardır çıktığı her maçtan galibiyetle ayrılan Mehmetçik FC bu sefer kendi sahasında lig birincisi olan Yeni Boğaziçi ile oyandığı maçta iyi bir performans ortaya koydu. Oldukça çekişmeli geçen maçta zaman zaman gerginlikler yaşandı.

İlk yarıda Hasan Mustafa’nın attığı gol ile 1-0 öne geçmeyi başaran Mehmetçik FC, rakibi Boğaziçi’ye gol fırsatı tanımadı. İkinci yarının sonlarına doğru, Mehmet Gazioğlu bir gol atarak takımı Mehmetçik FC’nin skorunu 2-0 yaptı. Hakemin bitiş düdüğü ile Yeni Boğaziçi sahadan 2-0 yenik bir şekilde ayrıldı.

Mehmetçik FC toplamda 14 karşılaşmadan 30 puan toplayarak Play Off finallerine kendsini taşımayı başardı. Önümüzdeki günlerde listenin ilk dördü olan Yeni Boğaziçi, Koçgiri FC, Mehmehçik FC ve Dumlupınar Yeni Malatya Spor çekilecek kuralarla şapmiyonluk için yarışacak.