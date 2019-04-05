Bushill Rangers hızını alamıyor

GEÇEN haftasonu St. Margaretsbury FC ile karşı karşıya gelen Bushill Rangers, rakibine nefes aldırtmadı.

8 saat önce
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Haftalardır lig içerisindeki tırmanıştan ödün vermeyen Bushill Rangers, geçen haftasonu Cumartesi günü St. Margaretbury FC ile karşı karşıya gelidiği maçta rakibini mağlup etmeyi başardı.

Rakip Margaretbusy, beş haftadır karşılaştığı hiç bir müsabakadan mağlup ayrılmadı. Geçen hafta sonu Bushill Rangers ile yaptığı karşılaşmada aynı fırsatı yakalama şansı bulamadı. Bushill Rangers, güçlü olan rakibini ilk yarı 1-0 yenerek oyuna hakimiyet kurmaya başladı. İkinci yarının biraz daha çekişmeli geçtiği maçta Bushill rakibine gol fırsatı tanımayarak hanesine iki gol daha yazdırmayı başardı. Hakemin bitiş düdüğü ile Bushill Rangers 3-0’lık bir skor ile sahadan galip bir şekilde ayrıldı. Maç boyunca iyi bir performans sergileyen Bushill Rangers’ın başarılı oyuncusu Lamar Cato ise gözlerden kaçmadı.

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