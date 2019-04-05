U16 Gençler Karması Kıbrıs’a yolcu

Türk Toplu Futbol Federasyonu U16 Gençler Karması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki U16 Gençler Karması ile 15 Nisan 2019’da maç yapmak üzere KKTC’de olacak.

KKTC Başbakanlığı tarafından düzenlenecek olan bu maçın bütün masraflarının KKTC tarafından karşılanacağı belirtildi.

TTFF Başkanı Serdar Sarı, organizyasyona ilişkin yaptığı açıklamada Londra ve KKTC arasındaki ilişkileri geliştirmek adına böyle organizasyonlara TTFF olarak katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.