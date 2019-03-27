Dumlupınar yine galibiyeti kaptırmadı DUMLUPINAR Yeni Malatya Spor, geçen hafta Pazar günü rakibi Türkmenköy ile oyandığı kaşılaşmada galibiyeti yine kaptırmadı.

Geçen Pazar günü saat 14.00’te Copermill sahasında Dumlupınar Y. Malatya Spor karşıkarşıya geldiği Türkmenköy’e ilk 45 dakikada iki gol atarak ilk yarıda işi bitirdi. Bu sezonda oyuncu sıkıntısı çeken Türkmenköy sahaya eksik çıktı. 9 kişi ile sahaya çıkan Türkmenköy için bu haftaki mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

Dumlupınar, ikinci yarıya hızlı bir şekilde giriş yaparak rakibinde yine gol fırsatı tanımadı. Gelecek haftalardaki final maçlarına yerini garantilemeye çalışan Dumlupınar Y. Malatya Spor rakibine maç boyunca 4 gol atarak galibiyet sevincini yaşadı. 4 – 0 biten maçta Dumlupınar oyuncuları sahadan zaferle ayrıldı.