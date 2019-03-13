Türk Ocağı Limasol finalde

Türk Ocağı Limasol UK FC iki hafta önce Federasyon Kupası çeyrek final maçında gösteriği performansla 56 takım arasından yarı final maçına kalmayı başarmıştı. Bu hafta yarı final maçında Bayswater ile oynadığı karşılaşmada rakibini 5-4 mağlup ederek finalde şapiyonluk için performansını zorlayacak. Lig kupa final maçı 28 Nisan Pazar günü saat 14.30’da Meridian Sports Club’ta oyanancak . Springhill United FC ile karşılaşacak olan Türk Ocağı Limasol Uk takımı, final maçında galibiyet için mücadele edecekler.