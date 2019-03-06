Mağusa Türk Gücü ve Nea Salamia 19 Mart’ta karşılaşacak

dostluk maçı

“Peace and Sport” uluslararası kurumunun Stelios Vakfı’nın desteği ile düzenleyeceği dostluk maçı Pile’de 19 Mart’ta saat 12.00’de başlayacak. Fildişi Sahilli yıldız oyuncu Didier Drogba maç öncesi takımlarla birlikte ısınacak

Karşılaşma öncesinde her iki kulübün akademisinin yanı sıra Pile ilkokulunda öğrenim gören çocuklar ve ailelerinin de katılım göstereceği, ‘saygı ve diyaloğa’ yönelik atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. Monaco merkezli “Peace and Sport” uluslararası kurumun himayesinde 19 Mart 2019 tarihinde Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina dostluk maçında karşılaşacak. İki toplumu spor çatısı altında buluşturmayı hedefleyen organizasyon iki toplumun bir arada yaşadığı ve ‘sembolik’ olarak nitelendirilen Pile köyünde gerçekleştirilecek.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Uluslararası Olimpiyat Komitesi desteği ile 2013 yılında 6 Nisan’ı “Uluslararası gelişim ve barış için spor günü” olarak ilan etti. Bu çerçevede “Peace and Sport” organizasyonu Stelios Vakfı’nın desteği ile Kıbrıslı Türk ve Rum toplumlarını, sporcularını, çocuklarını ve iki toplumlu bir köy olan Pile’deki aileleri bir araya getirme adına Mağusa Türk Gücü ve Nea Salamina takımları arasında dostluk maçı organize etti.

DROGBA TAKIMLARLA ISINACAK

Organizasyonda iki önemli isim de yer alacak. Dünyaca ünlü Fildişi Sahilli eski futbolcu, aynı zamanda “Peace and Sport” organizasyonunun Asbaşkanı Didier Drogba’nın yanı sıra karatede 3 defa dünya şampiyonu olmuş bir isim olan Laurence Fisher de yer alacak. Didier Drogba, her iki takımın oynayacağı dostluk maçında takımların ısınmasında yer alacak.