Mehmetçik galibiyeti elden bırakmıyor

PAZAR günü Coppermill Douglas Eyre sahasında Dumlupınar Y. Maltaya ile karşı karşıya gelen Mehmetçik galibiyet bayrağını elinden düşürmedi.

Coppermill Douglas Eyre sahasında, pazar günü saat 14.00’te Dumlupınar Y. Malatya Spor ile oynadığı çekişmeli maçta, sahadan galip bir şekilde ayrılan Mehmetçik FC, geçen haftalarda gösterdiği başarısını pekiştirmeye devam ediyor. İlk 45 dakikanın çekişmeli geçtiği maçta Dumlupınar Y. Malatya Spor gösterdiği performansla ilk yarıyı 2-1 önde bitirmeyi başardı. İkinci yarıya hızlı bir şekilde giriş yapan Mehmetçik FC üst üste attığı gollerle öne geçmeyi başardı. İlk yarıda attığı bir golle yetinmeyen Mehmetçik FC ikinci yarıda Mehmet Gazioğlu, Asher ve Robet’in attığı gollerle skoru 4-2 yaptı.

Geçen haftalardaki maçlarda gösterdiği performansla yükselişe geçen Mehmetçik FC, Dumlupınar Y. Malatya Sporla oynadığı maçı 4-2 kazanarak sahadan galip bir şekilde yarılmayı başardı.