Güney Londra’da FC KARPAZ Rüzgarı

Yakın aile ve arkadaşların bir araya gelerek Güney Londra’da kurmuş oldukları FC KARPAZ’ın oyuncularının çoğunluğunu türkler oluşturmakata. Takımın başkanlığını Halil Behçet ve Cengiz Kemal yapmaktadır. Metropolitan Sunday Ligi’nde oynayan FC KARPAZ çalışmalarını Güney Londra’da yapıyor.

2014’ten bu yana her sezonda çeşitli başarılara imza atan FC KARPAZ bu sene düzenlenen lig maçlarında daha sezonun ilk yarısında lig liderlerinin sadece 1 puan gerisinde duruyor. Yarı final maçında Westminster Wanderers FC ile karşı karşıya gelen FC KARPAZ oyuna kurduğu hakimiyet ile son dakikalarda 2-2 beraberlikle devam eden oyunu 3-2 yaparak sahadan galip ayrıldı.

Elde ettiği galibiyet ile finale yükselen FC KARPAZ 7 Nisan 2019’da saat 12.00’de St. Paul Spor Sahası’nda GOWER FC ile final maçını oynayacak. Halil Behçet, “ Takımımızı büyütmek ve geliştirmek istiyoruz, FC KARPAZ ile oynamak isteyen türk futbolcular sosyal medya aracılığı ile bize ulaşabilirler Hesaplarımız şu şekilde; INSTAGRAM @ FC KARPAZ ve TWITTER @ FC KARPAZ . Oynayacağımız kupa finalinde burada yaşayan türk toplumunun desteklerinini bekliyoruz.