Veteranlar Ligi’nde haftanın takımı Yeni 45’ler

VETERAN 35+45 Ligi’nde bu hafta pazartesi günü New River Sports’ta oynanan maçlarda haftanın takımı Vadili oldu. Saat 20.00’de oyanan maçlarda skorlar şu şekilde:

Gaziantep – Narlı 2 – 0

Vadili – Boğaziçi (45) 3 – 0

Akıncılar – Euromed (45) 1 – 2

Saat 21.00’de oyanan maçlarda ise;

Gazi – Kaleburnu 2 – 3

Türkmenköy – Adana 5 – 0

Türkmenköy – Yeni45’ler (45) 1- 2

Veteranlar Ligi oyuncularından Necdet Topçu’ya saygı duruşu

Vetranlar Ligi oyuncuları geçen hafta olduğu gibi bu hafta pazartesi günü de New River Sports’ta maç öncesi toplandıkları sahada gazetemizin vefat eden spor editörü Necdet Topçu’ya hitafen bir dakikalık saygı duruşuna durdular.